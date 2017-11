La Matinale – Loi de transition énergétique & Africolor // 28.11

Ce mois-ci, Nicolas Hulot, le Ministre de la Transition Écologique et Solidaire a annoncé que le gouvernement ne respecterait pas la Loi de Transition Énergétique, qui annonçait réduire la part de l’énergie nucléaire dans le mix énergétique à 50 % à l’horizon 2025. Une promesse de campagne de plus qui ne sera pas respectée, et un retour en arrière de Nicolas Hulot, qui il y a quelques mois encore annonçait la fermeture de 19 réacteurs nucléaires. Dominique Plihon, porte-parole d’Attac France, est avec nous ce soir pour discuter des problématiques posées par l’usage de l’énergie nucléaire en France sur le court et moyen terme. Au-delà de cet aspect logistique du nombre d’années au terme duquel la France sera réellement désengagée de l’énergie nucléaire, cette controverse pose la question du respect de la loi par les politiciens, un sujet qui ne laisse pas Attac indifférent.

« Quand on dit que l’énergie nucléaire est une énergie peu chère, il y a deux grands coûts qu’on sous-estime largement : le démantèlement des centrales nucléaires, et le stockage des déchets. »

En deuxième partie d’émission, on reçoit le directeur du festival Africolor. Sébastien Lagrave, directeur de ce festival qui met à l’honneur les musiques de l’Afrique et de l’Océan Indien. Derrière ce terme générique un peu barbare, le festival mêle histoire et création musicale. Ce festival promet surtout rencontres, performances. Au programme : concerts, rencontres, tables rondes, dans une quinzaine de villes différentes !

« Pendant un mois et demi on est sur la route, on se retrouve autour de soirées complètes autour de thèmes, autour d’idées, autour de pays, autour de musiques. »

Côté reportages et chroniques, Théophile fait un point sur la question de l’occupation israélienne et le boycott des produits israéliens en Europe, tandis que Jacques, comme tous les mardis, nous donne les actus étudiantes de la semaine.