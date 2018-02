La Matinale – L’évolution des bandes de jeunes à Paris // 07.02

Ce soir, c’est dans un environnement un peu différent que vous allez entendre l’équipe de la Matinale, puisque notre émission spéciale consacrée aux bandes de jeunes à Paris est réalisée en direct de la Maison des Métallos.

En première partie, la Matinale ressuscite les blousons noirs, les apaches, les zazous … Toutes ces bandes de jeunes qui ont défrayé la chronique au cours des siècles derniers, Quentin Bildaut, historien et guide pour Sous Les Pavés, nous en parle. On apprend entre autres, que de tous temps, la culture a été soupçonnée de pervertir et d’exciter la jeunesse : quand ce n’était pas le rock’n’roll, les romans étaient pointés du doigt. Faut-il pour autant se méfier de la culture actuelle urbaine des jeunes ? Au contraire.

« Dans ma visite, j ‘essaie de montrer une histoire oubliée, une histoire de jeunes qui n’est pas dans les livres d’histoire. – Quentin Bidault »

C’est aussi l’opinion de nos autres invitées : Sandrine, Kathy et Séverine, habitantes du 19ème, qui ont organisé une Marche pour la Paix en novembre dernier. Dans cet arrondissement, plusieurs jeunes sont morts ces dernières années, des suites d’affrontements entre bandes. Yassin Alami, enseignant d’histoire en lycée et ayant grandi dans le 19ème, nous explique que c’est aussi une histoire de réputation, qui incite parfois les jeunes à des violences qu’ils ne souhaitent pas.

« Les regroupements en bandes, ce n’est pas politique. C’est social, mais ce n’est pas politique. – Séverine »

D’hier à aujourd’hui, nos invités ont tous été d’accord pour dire qu’au fil du temps, entre conflit générationnel et conflit culturel, la façon dont on parle des bandes de jeunes en dit également long sur la culture dominante d’une société. Pour clôturer l’émission, on écoute Simon nous parler de cette autre bande qu’on connaît bien, les politiques …

Pour en savoir plus sur ce thème souvent médiatisé, mais qui donne rarement la parole aux premiers concernés, vous pouvez vous laisser guider à travers Paris par Quentin Bidault et ses collègues de Sous Les Pavés, qui organisent des visites atypiques de Paris. Pour vous informer des prochains événements organisés par les habitantes du 19ème, suivez l’association Action Réelle, en cours de création !

Présentation : Alban Barthélémy et Inès Edel Garcia / Réalisation : Mickaêl Bernard/ Chronique : Simon Marry / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard