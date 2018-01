La Matinale – L’astrolabe & SuperNana House // 08.01

Le temps des grandes explorations est-il révolu ? Il y a-t-il encore des gens qui font le tour du monde en ballon ou atteignent les pôles à pied en solitaire ? Il y a quelques semaines ont eu lieu les 80 ans de la Société des Explorateurs Français. La Matinale reçoit ce soir son délégué général, Stéphane Dugast, lui-même explorateur et journaliste. Il vient nous parler de son livre, L’Astrolabe, ce bateau qui a ravitaillé les expéditions antarctiques françaises pendant des années. A notre micro, Stéphane Dugast nous parle non seulement de ce bateau, qui a été remplacé fin 2017 par un navire plus moderne, mais aussi de la question de l’innovation dans l’exploration moderne. Si vous voulez savoir ce que l’on ressent, mais aussi ce que l’on sent dans un navire en Antarctique, écoutez la Matinale de ce soir.

« La France est véritablement une nation polaire. »

En deuxième partie d’émission, c’est Selvina Deguara qui nous parlera de la SuperNana House, ce lieu de vie qu’elle a fondé pour permettre à des jeunes filles de mener à bien leurs projets, professionnels comme personnels.

Côté chroniques, Pitoum nous dresse le bilan politique (acide) de 2017 et Philippine nous parle des séries et films récompensés à la cérémonie des Golden Globes !

Présentation : François Pieretti / Réalisation : Pierre–Henri Dimitru / Co-interview : Emmanuel Raspiengeas et Mathilde Bigot / Chroniques : Pitoum et Philippine R / Web : Nina Beltram / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard