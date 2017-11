La Matinale – Lanceurs d’alerte & Braderie solidaire // 27.11

Faut-il créer un statut légal visant à prendre en charge chaque individu qui prend le risque de perdre son emploi dans son combat pour la vérité ? Quel intérêt supérieur veut-on voir protégé dans notre société ? La multiplication des cas de lanceurs d’alerte en exil ou condamnés par leurs anciens employeurs à payer des amendes faramineuses nous pousse à nous questionner sur cette éventualité. Stéphanie Gibaud, auteure de « La traque des lanceurs d’alerte », publié aux éditions Max Milo, revient sur son parcours et celui d’autres lanceurs d’alerte qu’elle a interviewé.

« Est-ce que les lois ont protégé les lanceurs d’alerte ? Non. Nous sommes tous en grand danger. »



Notre deuxième invitée, Samira El Alaoui, fait des ponts entre haute couture et précarité au sein de l’association Autremonde, qui lutte contre l’exclusion de personnes en situation de précarité, d’isolement et de migration. A l’origine, l’association souhaitait offrir une soirée de Noël à des personnes sans-abris, faire des maraudes nocturnes … des activités classiques pour une association luttant contre l’exclusion. Puis, une idée originale a fait surface : pourquoi ne pas compter sur la participation de grandes marques du monde de la mode et proposer à prix bradés des articles de haute couture dont les dons reviendraient à l’association ? Cette année, la 23ème édition de la Braderie de la Solidarité se tiendra le 2 et 3 décembre dans les Salons d’Honneur de la Mairie du 20ème arrondissement. Cette Braderie de la Solidarité s’est développée à tel point qu’aujourd’hui, ses bénéfices constituent 1/3 des financements de l’association. L’association défend aussi un accès nécessaire à la culture comme moyen de reconnexion entre la société et ses laissés pour compte.

« La culture est la réponse indispensable , incontournable à l’exclusion. »

Côté chroniques, Mathilde revient sur le combat de l’anthropologue Françoise Héritier, disparue récemment et Emmanuel essaye, essaye, mais décidément ne trouve d’autre inspiration que cette question qui le hante : est-il vraiment de gauche ?