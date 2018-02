La Matinale – Intrus en politique & Melodica Festival // 31.01

Nous recevons en première partie de cette Matinale Mathilde Larrère, historienne, et Aude Lorriaux, journaliste, autrices de Des intrus en politique publié aux Editions du Détour. Est mené dans leur ouvrage une enquête, de 1789 à nos jours, pour penser ce qui a permis et permettra aux femmes et aux minorités ignorées de la politique de s’y retrouver un jour représentées. Quelle forme la discrimination prend-elle aujourd’hui, et comment ceux qui la subissent parviennent à lutter contre … Tant de questions auxquelles ce livre, mais également cette émission, apportent des éléments de réponse.

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur le Melodica Festival, festival acoustique et conçu autour de songwriters et musiciens folks. Créé en 2007, le festival existe désormais dans de nombreuses villes du monde, dont Reykjavík, Berlin ou encore New-York. Nicolas Boblin et Éléonore Defer sont avec nous ce soir pour nous présenter la 4ème édition de cet évènement, ayant pour but de créer et développer une synergie entre les différents communautés d’artistes dans le monde entier. Le festival aura lieu les 10 et 11 février prochains, dès 18h, à La Bellevilloise.

Côté chroniques, Pitoum nous apprend tout sur le Rojava et l’assaut actuel d’Erdogan sur ses terres.

Présentation : Flore Catala / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Gabrielle Bayer et Philipp Fischer / Chroniques : Pitoum / Web : Gabrielle Bayer / Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard