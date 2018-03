La Matinale de 19h – Syndrome de la chouquette et MA1SON

La machine à café, l’open-space, les pots de départ… Les lieux de travail deviennent décidément plus « cools » de jour en jour. Si ces mutations du monde professionnels sont aujourd’hui plus visibles, profonds et sucrés que jamais, ils peuvent parfois laisser un goût amer. Nicolas Santolaria, auteur du livre Le Syndrome de la Chouquette, est en plateau avec nous afin de décrypter ces nouveau modes de gestion du personnel, et leurs enjeux. Des anglicismes à foison, aux goûters improvisés, la vie de bureau 2.0 n’aura bientôt aucun secret pour vous.

En deuxième partie d’émission, coup de projecteur sur le programme MA1SON. Ce dernier souhaite développer des communautés d’apprentissage au sein de résidences sociales, afin d’offrir un lieu de socialisation, d’apprentissage et d’engagement aux étudiants de l’enseignement supérieur. Ces lieux s’articuleraient autour d’un projet de vivre et agir ensemble, et permettraient de favoriser la responsabilité citoyenne et l’insertion professionnelle des étudiants. Inspiré du modèle anglo-saxon des living/learning communities, le programme MA1SON consistera à co-construire un espace d’apprentissage innovant ouvert aux étudiant.e.s boursier.e.s, sélectionné.é.s sur la base de leur motivation. Thibaut Largeron chargé de mission nouveaux talents et Noam Sinseau étudiant engagé dans le programme, sont nos invités.

Côté chroniques, Xenia revient pour nous sur les élections russes et Héloise Benoit nous parle de l’association Patou Solidarité qui organise une soirée autour du thème « Agir contre la violence ».

Présentation : Mahaut De Butler / Réalisation : Antonin Simard / Co-interview : Gabrielle Bayer et Claire-Anaïs Rigagneau / Chroniques : Xenia Ivanova/ Web : Gabrielle Bayer/ Coordination : Nina Beltram et Elsa Landard