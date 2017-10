La Matinale de 19h – Glyphosates & Cineffable // 31.10

Le glyphosate, substance beaucoup utilisée en agriculture contre les pesticides, peut-on s’en passer ? C’est l’une des questions qui sera traitée dans cette Matinale. Pour en parler, nous recevons dans nos studios Sophie Bordères, chargée de mission alternatives au sein de l’association Générations Futures.

La semaine dernière, la Commission Européenne, qui devait voter une date de sortie éventuelle de l’herbicide soupçonné d’être cancérigène, a finalement décidé de repousser la discussion. Générations Futures, qui milite pour une sortie rapide et définitive du glyphosate, revient sur les conséquences de ce report.

« Les pesticides empoisonnent aussi bien la terre que les agriculteurs et les citoyen.ne.s »

En deuxième partie d’émission, la Matinale s’intéresse au festival international du film lesbien et féministe : Cineffable. Du 2 au 5 novembre à l’espace Reuilly dans le 12ème arrondissement, vous pourrez assister à des projections mais aussi à des débats, des expositions et des conférences entre femmes. Pour en parler, nous avons reçu en studio Juliette, l’organisatrice de Cineffable mais aussi Anne, Oksana, Isabelle et Carole qui participent chacune à leur manière au festival.

« Les films que l’on choisit sont exclusivement fait par des femmes qui n’ont pas forcément beaucoup de moyens. »

Côté reportage, Inès nous emmène avec son micro à Bagnolet pour visiter l’Hyper ! Non, ce n’est pas un hypermarché mais un Café FabLab, où l’on peut construire ses propres meubles ou simplement prendre un café. Côté chronique, on retrouve Jacques qui nous présente comme tous les mardis les actus étudiantes !

Présentation : Camille Molza / Co-interview : Dario Moreal & Amelle Youssefi / Reportage : Inès Edel Garcia / Chronique : Jacques Bouillié / Coordination : Nina Beltram & Elsa Landard / Web : Anna Péan