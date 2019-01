Un projecteur qui tombe du ciel ; la réapparition d’un père que vous croyez mort ; ou encore le brouillage suspect d’une fréquence radio : tels sont parmi les détails qui pourraient vous faire douter de la réalité du monde dans lequel vous existez. Et tels sont les micro-événements de la vie de Truman Burbank qui lui montrent l’illusion de ce qui l’entoure. Vous écoutez Ma ligne de chance sur Radio Campus Paris, et aujourd’hui, on découvre The Truman Show !

Suis-je à mon insu l’acteur principal d’une immense télé-réalité ? Voilà la principale question que pose le film de Peter Weir, sorti en 1998. Truman Burbank, alias Jim Carrey, a vécu toute sa vie dans un monde clos, répétitif, cyclique. Et il ne sait pas qu’il est le rôle central d’une émission mondialisée, réalisée par Christof. Peu à peu, au cours du film, Truman se met à suspecter l’illusion du monde qui l’entoure. Il en comprend la fausseté.

Truman finit par s’enfuir, à bord d’un bateau. Mais, loin de voyager éternellement, il en arrive aux frontières de son monde. C’est alors qu’il découvre que cet univers n’était en fait qu’une illusion : un simple plateau, un décor de télévision. Or, à ce moment-là, Christof s’adresse à lui directement. Le réalisateur lui explique son origine et le sens de sa vie. Que va décider de faire Truman ? Rester dans ce faux monde, ou en partir ? C’est là l’enjeu de la réplique que nous analysons aujourd’hui.

« In case I don’t see ya, good afternoon, good evening and goodnight ! » « Au cas où je ne vous vois pas, bon après-midi, bonne soirée et bonne nuit ! » Cette réplique de Truman est une reprise exacte de celle qu’il prononçait chaque matin à ses voisins, au moment d’aller au travail. Et en cela, elle est intéressante : au début du film, Truman ne soupçonnait rien de l’illusion de son monde. Il prononçait cette phrase le plus naturellement du monde. Mais maintenant, il a tout découvert ; et pourtant, il prononce cette phrase emblématique. Comment comprendre ce qu’il veut désormais dire ? Pour le savoir, écoutez notre podcast !

