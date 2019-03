Depardieu qui grime un Obélix devenu légendaire; à ses côtés, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Alain Chabat et j’en passe… Le casting d’Astérix et Obélix mission Cléopâtre est hors du commun. Vous êtes dans Ma ligne de chance, et aujourd’hui on pénètre dans l’univers si célèbre de Goscinny et Uderzo ! Astérix et Obélix sont avec leur druide Panoramix, fournisseur de la célèbre potion magique. Et tous trois vont aider à la construction d’un palais pour le compte de la reine Cléopâtre. Comme souvent, le but est de l’emporter sur Jules César, l’empereur romain. Or une fois en Égypte, sur le chantier de construction, ils rencontrent un curieux personnage. Il s’agit d’Otis, joué par Edouard Baer, qui explique ce qu’il en est de sa situation. De cette façon, il leur sert un des monologues les plus connus de l’histoire du cinéma français.

« Je ne crois pas qu’il y ait de bonne ou de mauvaise situation ». Cette phrase, et tout le monologue qui suit ont l’apparence d’un discours décousu, qui part dans tous les sens. Mais en réalité, ils font l’apologie d’un clair relativisme. Cela veut dire qu’une situation sociale, économique, n’est pas en soi bonne ou mauvaise. Être scribe ou président, ça n’a pas de valeur en soi, pas d’étiquette morale. Ce relativisme d’Otis peut sembler simplet, parce qu’il est contre-intuitif. Pourtant, il a quelque chose d’extrêmement séduisant. C’est qu’il rejoint en partie un diagnostic établi par Albert Camus dans Le mythe de Sisyphe. Dans cet essai, Camus insiste sur l’idée qu’il faut accepter l’absurdité de ce monde. Qu’est-ce que cela implique ? Venez le découvrir en écoutant notre podcast !

Pour aller plus loin:

Sur l’action de l’homme absurde chez Camus, consulter aussi L’homme révolté.

Se renseigner sur le concept de « situation » chez un contemporain de Camus, Jean-Paul Sartre.

Découvrir un « relativisme moral » un peu particulier, dans lequel puise en partie Camus: la doctrine de Spinoza.