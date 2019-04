Un jeune premier charismatique, dans une France post-soixantehuitarde, qui chante des chansons d’entre-deux-guerres. Tel est le décor et le cadre du film le plus célèbre du cinéaste Jean Eustache, entre modernité et nostalgie. Vous êtes dans Ma ligne de chance, et aujourd’hui on découvre La Maman et la Putain ! Alexandre, joué par Jean-Pierre Léaud, et Veronika, jouée par Françoise Lebrun, ont un rendez-vous au restaurant. Ils en arrivent très vite à évoquer le contenu de leur assiette. Et c’est alors qu’Alexandre se lance dans une blague sur la nourriture. Comment vraiment sentir le goût d’un plat ?

Ce pseudo-raisonnement conteste quasiment toute la philosophie moderne. Par exemple, il s’oppose à l’Essai sur l’entendement humain du philosophe John Locke. En effet, Locke distingue entre les qualités premières et les qualités secondes. Les qualités premières appartiennent de façon essentielle aux corps extérieurs ; mais les qualités secondes, elles, n’existent que dans notre esprit. Ainsi tout corps est soit en mouvement soit en repos, a une certaine figure, une certaine étendue… Ce sont là des qualités premières. Mais le goût, la douceur, le son, voilà des qualités secondes qui n’existent que dans notre esprit. Donc les qualités premières sont des choses réelles, et pas les qualités secondes.

Or Alexandre semble dire exactement le contraire. Car selon lui, quand on mange froid ou dur, on sent le froid ou le dur : on sent, en quelque sorte, la qualité seconde elle-même. Pourtant Alexandre ne va pas jusqu’à faire un éloge des qualités secondes. Au contraire, selon lui, elles cachent, recouvrent, masquent une qualité essentielle du plat : son goût. A partir de cette analyse sémantique du raisonnement d’Alexandre, on peut se demander : d’où vient la blague ? D’où vient le comique ? Pour le découvrir, écoutez notre podcast !

Pour aller plus loin :

Découvrir la réhabilitation par David Hume des qualités secondes dans Traité de la nature humaine.

Se plonger avec délices dans un film sorti la même année que le film de Jean Eustache (1973) : La Grande Bouffe, de Marco Ferreri.

Penser à consulter la conception épicurienne de la nourriture.