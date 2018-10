5 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma: vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Nous revenons aujourd’hui sur l’immense saga fantastique contemporaine : Harry Potter. Nous en abordons l’ultime film, Les Reliques de la Mort (partie 2). Une réplique en particulier nous intéresse, parce qu’elle donne à réfléchir sur la notion de réel.

« Of course it’s happening inside your head, Harry. Why should that mean that it’s not real ? » « Bien sûr que ça se passe dans ta tête, Harry. Pourquoi cela voudrait dire que ce n’est pas réel ? » Cette réplique de Michael Gambon nous a donné à penser. Et voici donc notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille du scénariste Steve Kloves, inspiré du roman de J.K. Rowling.

La première chose à remarquer au sujet de cette réplique est qu’elle réhabilite les pensées comme quelque chose de réel. Car on a tendance à discréditer le monde de l’intériorité. En effet, il est vu comme confus, sans rapport avec la vie quotidienne : il ne serait pas concret. Or la saga Harry Potter a le mérite de réhabiliter la légitimité de nos pensées, de nos sentiments, de nos imaginations. Ce sont des choses réelles, elles appartiennent au réel. Et ce, au même titre que les événements qui nous arrivent, ou les actions que nous entreprenons. Il n’y a pas de différence de réalité, de nature, entre marcher, faire des courses, et avoir une pensée, faire un rêve. Ce n’est pas parce que le rêve n’est pas vu par les autres (alors que les autres peuvent me voir faire les courses) qu’il n’est pas réel.

Mais alors, comment comprendre que les idées, les pensées soient des choses réelles ? Il s’avère que cette réplique de Dumbledore réactive un vieux débat philosophique. En effet, le matérialisme et l’idéalisme, deux approches de la réalité, s’opposent violemment dans l’histoire de la philosophie. Une branche de l’idéalisme est encore plus radicale : l’immatérialisme. Et elle est défendue par un philosophe irlandais, Berkeley. Ce penseur a notamment écrit les Principes de la connaissance humaine. Pour comprendre sa position, et l’originalité de la réplique de Dumbledore par rapport à ce débat vieux comme le monde, venez écouter notre podcast !

Les références de l’émission :

Pour aller plus loin :

Sur la réalité de notre monde intérieur, le livre de Markus Gabriel : Pourquoi le monde n’existe pas.

La nouvelle La Vénus d’Ille (de Prosper Mérimée) laisse planer le doute sur la réalité de notre monde extérieur. C’est le sentiment que crée souvent le genre fantastique en littérature.

A voir : le célèbre film de Christopher Nolan, Inception, pour la richesse et la complexité de cette « intrusion » dans les strates de l’esprit humain.