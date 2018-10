5 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma : vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Pour cette première émission de l’année, nous découvrons un cinéaste français bien connu de la Nouvelle Vague : François Truffaut, et son film culte, La Femme d’à côté. On trouve en effet dans ce célèbre long-métrage une réflexion intéressante de Fanny Ardant sur les chansons.

« Plus les chansons sont bêtes, plus elles sont vraies. » Cette réplique de Fanny Ardant nous a donné à penser. Voici donc notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille des scénaristes François Truffaut, Suzanne Schiffman et Jean Aurel.

Bernard (Gérard Depardieu) et Mathilde (Fanny Ardant) ont eu une relation amoureuse tumultueuse. Ils se retrouvent par hasard sept ans plus tard. Dans le secret de leurs conjoints, ils renouent avec leur passion. Mais Bernard finit par tout avouer à son entourage, avec force et fracas. Mathilde en fait une dépression et doit être hospitalisée. Bernard lui rend alors visite, et on le sent quelque peu distant. C’est l’occasion de la célèbre réplique de Fanny Ardant.

En quoi les chansons sont-elles bêtes ? « Bête » ne veut pas dire ici « stupide », mais plutôt « simple ». Car la chanson n’est pas obscure, pas hermétique, elle exprime un bon sens : et c’est pour cela, selon Mathilde, qu’elle se rapproche de la vérité. La chanson décrit exactement ce que l’on vit, semble penser Mathilde. Mais est-ce vraiment là une vérité ? N’a-t-on pas plutôt affaire à une détresse de Mathilde qui croit retrouver dans les chansons ce qu’elle vit ? Pour comprendre la force des paroles simples des chansons, nous ferons appel à l’analyse critique que livre Nietzsche de la musique de Wagner. Venez la découvrir en écoutant notre podcast !

