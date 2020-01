LTUP#3 – La Propagande en démocratie avec David Colon

Peut-on encore se faire manipuler aujourd’hui ? Dans nos démocraties ? C’est LA question qu’on pose dans cette émission.

Ce soir on ne parlera pas de la propagande du régime hitlérien, des affiches rouges staliniennes. On a préféré s’intéresser à celle que nous côtoyons tous les jours peut-être, sans le savoir. Alors, du père Noël de Coca Cola ou de la communication gouvernementale, où est la propagande?

Au centre de l’émission, personnage fondamental mais méconnu, nous plaçons Edward Bernays, double-neveu de Freud. Communiquant visionnaire et pionnier des relations publiques, il est l’architecte de nombreuses campagnes de propagande et de publicités aux Etats-Unis. D’ailleurs, entre publicité et propagande, où se trouve la frontière ?

En fin d’émission, Mélanie et Daniela, étudiantes à Paris 3 avec la Professeure Maud Pérez-Simon nous rejoindront pour présenter leur chronique.

Cette émission est co-animée par Sylvain Hamanaka et Antonin Hamburger, avec Matthieu Fontaine à la réalisation !