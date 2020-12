LTUP 6 – Les fourmis, autre animal social?

On a sans aucun doute passé notre été à contempler, à quatre pattes avec une loupe, ces longues et minuscules queueleuleus tracées entre le bout de fromage délaissé du pique-nique et un petit monticule de terre. Vos deux animateurs radio préférés, eux, en tout cas, l’ont fait.

On en tire le 1er épisode de notre saison 2 : « Les fourmis, autre animal social? » où l’on questionne l’existence de fourmis esclavagistes, l’origine de l’expression « s’envoyer en l’air », l’applicabilité des modèles communistes ou capitalistes à la fourmilière…

Pour répondre à nos questions nous avons invité Laurent Keller, myrmécologue, autrement dit spécialiste des fourmis et professeur à l’université de Lausanne depuis 1996, co-auteur du livre le Monde des fourmis avec Elisabeth Gordon (Odile Jacob, 2006) et Lauréat du prix scientifique Marcel Benoist.

En fin d’émission, un duo de chroniqueurs d’enfer aussi marrants que les Daft Punk si on les connaissait, Akito Martel et Arthur Dabréau, nous mette au défi dans un rap jeu.

L’émission est co-animée par Antonin Hamburger et Sylvain Hamanaka, avec à la réalisation Matthieu Fontaine.