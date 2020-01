LTUP #2 – L’accident d’AZF, Toulouse 21 septembre 2001

Source : Journal Sud-ouest, © Archives / ERIC CABANIS.

21 septembre 2001, 10h17. Une explosion retentit dans l’ensemble de l’agglomération toulousaine. sur un rayon de plusieurs kilomètres, les fenêtres explosent. Les images de la rocade sud montrent des voitures complétement déformées par l’onde de choc. Le bilan sera désastreux : 31 morts et des centaines de victimes.

La déflagration provient de l’usine chimique AZF, située dans le sud de la ville. La question est sur toutes les lèvres : Quelle a été la cause de cette explosion? 10 jours après les incidents du 11 septembre outre-atlantique, les rumeurs d’un attentat vont bon train. Total, qui est propriétaire de l’usine via une filiale fera tout pour alimenter cette thèse durant une bataille judiciaire qui ne durera pas moins de 19 ans. On aura le verdict final par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 17 décembre prochain !

Alors en attendant, nous avons décidé de retracer ces évènements avec vous. Nos invités sont Rémy Jean et Philippe Saunier. Respectivement expert désigné par le CHSCT à l’époque et syndicaliste à la CGT, ils ont coordonné l’ouvrage « AZF/Total, responsable et coupable : Histoires d’un combat collectif » paru en 2018 aux Editions Syllepse.

Enfin, en fin d’émission Salomé et Gwenaël, étudiantes à Paris 3 avec la Professeure Maud Pérez-Simon nous rejoindront pour présenter leur chronique.

Cette émission est co-animée par Sylvain Hamanaka et Antonin Hamburger, avec Matthieu Fontaine à la réalisation !