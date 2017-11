LPQR : Hips! l’archéologie des boissons alcoolisées // 16.11.17

Le 16 novembre, c’est le jour de l’arrivée du Beaujolais nouveau !

Pour fêter comme il se doit l’apparition sur les zincs de ce jeune vin, Les Pierres Qui Roulent vous proposent une émission sur l’archéologie du vin et de l’alcool.

Quand a-t-on commencé à fabriquer des boissons alcoolisées? Vins et bières avaient-ils le même goût qu’actuellement? Comment les produisaient-on? Quels paysages les cultures de houblons et de raisin ont-elles contribué à former ?

Pour répondre à toutes ces questions, et même plus encore, nous accueillons deux invités :

Charlène Bouchaud, Archéologue et archéobotaniste au Muséum National d’Histoire Naturelle, elle est spécialiste de la période antique et des débuts de l’Islam. Elle étudie les macro-restes végétaux dont certains fruits qui ont pu rentrer dans la composition de boissons alcoolisées

Jean-Yves Dufour, Archéologue à l’INRAP et membre de l’équipe “Archéologies Environnementales” du laboratoire ArScAn, il est spécialiste des périodes médiévale, moderne et contemporaine. Il a beaucoup travaillé sur les techniques agricoles, et à notamment fréquemment étudié des bâtiments de production agricole en Île-de-France.

L’enregistrement de l’émission aura lieu le 14 novembre, aux Caves de Prague, 8 rue de Prague, 75012 Paris

Vous êtes les ultra bienvenu-e-s !!!