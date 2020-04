LPCX : Les petits cailloux n’ont pas de logement secondaire en province // 02.04.2020

Parler d’archéologie en ce moment, c’est un peu compliqué. Face à une actualité oppressante, parler tout simplement d’autre chose semble un peu vain et peu utile. Mais nous avons quand même voulu nous lancer en faisant une émission réalisée à distance, chacun chez soi, réunis par la magie du montage ! Alors ce sera une émission composées de séquences faites à domicile par l’équipe rejointe, pour l’occasion, par Hemmamuthé Goudiaby.

L’archéologie sous confinement, c’est pas cool pour des gens qui aiment être dehors même sous la pluie et la neige. Alors après un petit coup de déprime, l’émission d’aujourd’hui nous amènera d’abord à nous activer depuis notre canapé. Retrouver des sensations d’archéologie à travers les sons des outils et des travaux, rassemblés par Léa et Mathilde. Après une sélection de chaînes et documentaires à voir et à revoir, rassemblée par Mathilde, Rémi évoquera des séquences de cinéma où l’on parle d’archéologie.

Mais pourquoi nécessairement rester passif. L’archéologie ne pourrait-elle pas nous aider à comprendre ce qui se passe ? L’étude du passé ne pourrait-elle pas nous servir pour interpréter les comportements présents ? Hemmamuthé Goudiaby, archéologue spécialiste des pratiques funéraires nous rappelle que les mouvements de paniques et la méfiance envers les autres ne sont pas des comportements nouveaux , puis Julie la gestion des crises et des morts, aujourd’hui et un peu avant.

Quelles seront les traces de cette pandémie ? Tout autant que les morts et la maladie, le confinement marque intensément nos pratiques et nos rapports sociaux. Julie envisagera la manière dont les futuriens — les gens du futurs — pourront comprendre ce qui s’est passé.