LPCX : Archéologie et activisme // 10.12.2020

Pour sa dernière émission avant l’année 2021, c’est toujours depuis nos appartements respectifs que nous avons travaillé. On a décidé de vous parler de la pratique de l’archéologie et de la façon dont elle est conduite. C’est un thème régulier abordé dans nos émissions sur radio campus paris — et aujourd’hui, c’est l’activisme en archéologie ! Faire de l’archéologie, c’est pas aussi simple que ça semble. On étudie des trucs abandonnés et pas très bien conservés, on se retrouve souvent à récurer des trous dans le sol qui ne sont plus que des témoins lointains de stockages ou de fondation de bâtiments…

Alors pourquoi se poser des questions d’éthique, remettre en question les pratiques et la façon dont on fait l’archéologie ? C’est que comme ça a été souvent dit, l’archéologie est affaire d’anthropologie – on étudie des trucs qui ont appartenu à des gens et auxquels celles et ceux qui vivent aujourd’hui sont encore souvent liés et tout ça, ça a forcément un impact sur la société dans laquelle on est. On se remet de plus en plus en question et ça concerne l’ensemble du travail des archéologues, touchant tant à la fois de leurs questions de recherche, que leur pratique et leur comportement dans leur travail.

Cette tendance à la remise en question — et la visibilisation de pas mal de comportements inappropriés — nous a amenés à aller enquêter pour comprendre en quoi l’archéologie pouvait être activiste et pourquoi, probablement, elle se devait de l’être.

Cette émission est organisée autour de trois interviews :

– Sol Sánchez-Dehesa Galán et Wendy Bougraud, ont répondu à nos questions lors de la présentation de leurs travaux avec le projet Past and Curious, durant les journées du patrimoine en septembre dernier.

– Mathilde — Courcier, une nouvelle camarade que nous accueillons pour cette émission — qui a demandé à Laura Mary, du Tumblr Paye Ta Truelle, de nous parler du croisement entre engagement politique et archéologie.

– Iris Guillemard, que nous félicitons d’avoir brillamment soutenu sa thèse la semaine dernière (c’est-à-dire celle avant cette émission si jamais vous atterrissez sur cette page dans dix ans ou la semaine prochaine), nous racontera ses expériences de terrain en Afrique du Sud et les implications politiques et sociales qui y sont liées.

Production, animation et chronique : Mathilde Courcier et Rémi Méreuze (et avec la voix de Léa Hermenault !)

Réalisation : Rémi Méreuze

Pauses musicales (issues de la fraîche liste de novembre) :

Ke Star, Focalistic Ft. Vigro Deep

I’m going back home, Nina Simone

Pour aller plus loin :

La chaîne de Past and Curious – https://www.youtube.com/channel/UCGcxqQOCHDqayis8GgM6rBQ

Le site internet de Paye ta truelle – https://payetatruelle.wixsite.com/projet

L’article d’Iris Guillemard – https://www.tandfonline.com/eprint/SICHMCCVJJIJRBCFVGFB/full?target=10.1080/0067270X.2020.1721839