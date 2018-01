L’oeil à l’écoute 27.01.18 18h: R22 Tout-monde

Samedi 27 janvier 2018 de 18h à 19h

R22 Tout-monde, la webradio des arts et du commun

Cette semaine, L’oeil à l’écoute s’intéresse à R22 Tout-monde, la webradio des arts et du commun, lancée en juin 2014 par Khiasma, plateforme culturelle et centre d’art basé aux Lilas (93), en proche banlieue de Paris. Ce projet participatif, propose des productions sonores très diverses de contributeurs tels que des artistes, des structures culturelles et artistiques, des écoles et des universités, des associations, des chercheurs, des étudiants ou des habitants d’un quartier… — autant d’antennes pointées sur le « Tout-monde » ! Lieu de débat, mais aussi espace éditorial pour la littérature contemporaine et la création sonore, elle permettra d’expérimenter, au fil des mois, différentes modalités d’adresses et d’écritures du proche et du lointain.

Pour en parler, nous recevons :