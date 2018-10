L’oeil à l’écoute, 13.10.18 à 18h : Mots dits Mots lus à Grigny

Samedi 13 octobre 2018 de 18h à 19h :

Un « Préambule » de Mots Dits Mots Lus à Grigny

Durant l’année 2018, l’association L’oeil à l’écoute a mené un projet de lecture à haute voix à Grigny, dans l’Essonne, en partenariat avec la Compagnie de spectacles vivants La Constellation, organisatrice de l’événement Mots dits Mots lus, la journée sidérale de la lecture à haute voix, dont la prochaine édition aura lieu le 29 juin 2019 partout dans le monde !

Invités :

Hélène Ribeyrolles, directrice artistique de Mots dits Mots lus et co-fondatrice de la compagnie La Constellation

Elodie Villatte, responsable de la communication de l’événement et du site Internet www.motsditsmotslus.com et chargée de production de la Compagnie La Constellation

Amina Dekhili, animatrice de la Ville de Grigny

« Les Préambules » sont des moments de lectures à haute voix destinés aux plus jeunes et qui se déroulent pendant les mois précédent l’événement Mots dits Mots lus. A partir de 6 ou 7 ans, les enfants en mesure de lire sont les lecteurs de ce moment et entre 0 et 6 ans, l’éveil à la lecture se fait avec un adulte encadrant, qui lit aux tout-petits et même aux nourrissons ! La participation est libre et ouverte à tous, individuelle ou collective et se fait comme pour l’événement Mots dits Mots lus, sur le site internet : www.motsditsmotslus.com

8 enfants et adolescents de Grigny, membre du Conseil Municipal des Collégiens de Grigny, accompagnés d’Amina Dekhili, animatrice de la Ville de Grigny, ont écrit de courts textes à partir de souvenirs en compagnie de l’auteur, metteur en scène et comédien Mathieu Desfemmes. Ces textes ont ensuite été lus et enregistrés dans les studios de la Scène de musiques actuelles Le Plan à Ris Orangis, puis mis en ondes par Emily de L’oeil à l’écoute.

Les participants ont également eu l’occasion d’interviewer Pascal Troadec, Maire adjoint de Grigny chargé de la Culture et de la Formation Professionnelle et Conseiller communautaire de Grand Paris Sud.