Et l’occiput chercha la femme…

Voix en corps vous fait découvrir le collectif Les Occiputs qui joue leur spectacle « Chercher la femme » au théâtre de l’Opprimé du 28 mars au 1er avril.

Chercher la Femme, c’est une façon délicate de «déplier» la notion de féminité par plusieurs bouts, sans trop en dire avec des mots, tout en se plongeant dans la complexité, la violence parfois, d’un tel sujet. C’est une rencontre entre quatre personnages, trois femmes et un homme, avec le public d’un soir. Danse théâtre et chant s’y mêlent, traversant l’humour et la poésie pour aller creuser profond.

Les Occiputs livrent ici leur première création collective. Ils cherchent « La » femme, tentant de savoir ce qu’il y a de si fascinant, de comprendre ce qui les dégoûte, rire du stéréotype, crier, lancer leurs corps contre la raideur ambiante, danser vite, fort, à peine.