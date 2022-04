Ce troisième épisode du 4 février 2022 a voulu mettre en lumière un sujet qui réside au coeur des enjeux de la communication et de l’actualité :

L’influence du médium sur le message

Perçu comme un support matériel, qui permet une transmission discursive, le médium nous pousse à remettre en question ses effets sur la civilisation et la culture.

Comment interpréter et comprendre le médium ? Pourquoi réside t-il au sein des institutions, des objets techniques et des codes sociaux ? Mais plus encore, quels sont les enjeux et les conséquences de ces nouveaux codes, qui jouent un rôle sur la pensée des individus, favorisent l’immédiateté de l’information et augmentent des réceptions différentes ?

Voici les questions qui ont animé cet épisode de Répéter Tel Quel.

À l’occasion, nous avons pu entendre plusieurs passages d’une émission issue de l’archive Radio-Canada, intitulée L’histoire comme ils l’ont faite et animée par Jean Paré et parue le 30 décembre 1967. Les deux cinéastes et sociologues canadiens, André Martin et Gordon Sheppard, ont pu aborder ce sujet en s’inspirant du célèbre axiome, de Marshall McLuhan : « The medium is the message ».

Comme précédemment, Répéter Tel Quel s’est attaché à partager une Chronique ainsi qu’une Revue de presse, afin de placer le sujet du jour, au centre de l’actualité.

Enfin, le temps du débat a permis de corréler l’archive de Radio-Canada et différentes théories empruntées à Victor Hugo, Marshall McLuhan, Roland Barthes, Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu, Régis Debray, Brigitte le Grignou ainsi que Julie Martin.

Si ces questions vous intéressent, vous êtes au bon endroit !

Présentation : Ilona Priem /Revue de Presse : Anaïs Carbonel /Chronique : Ilona Priem /Lecture : Ilona Priem et Anaïs Carbonel /Débat : Anaïs Carbonel et Ilona Priem /Réalisation: Ilona Priem /Musique : Paris – Else / Snowden – Craig Armstrong / Senses – Blake Neely