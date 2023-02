L’improvisation libre avec Dominique Eav // 27.02.2023

Pour notre sixième épisode aux Chants du Crépuscule, nous allons nous plonger dans le flux des improvisations libres. Notre passeur aujourd’hui est Dominique Eav, directeur de chœur, membre dans une fanfare, et animateur des ateliers d’improvisation libre à Lorient, en Bretagne, où il habite. D’origine franco-cambodgienne, ce père de deux enfants, a suivi une formation d’ingénieur à Toulouse, qui lui permet d’exercer la profession d’informaticien dans Bluemind, une entreprise dédiée à une messagerie open source. Avide de connaissance, il a fait un master en linguistique, suivi d’une formation d’anglais et de philosophie, et s’est récemment inscrit à la première année de Licence en Musicologie à la Sorbonne. Il m’a dit avoir commencé à jouer du piano dans sa jeunesse, et s’est intéressé à la trompette, pour pouvoir jouer avec d’autres personnes, et pour s’ouvrir à d’autres genres musicaux que la musique classique. Et c’est ainsi qu’il a découvert, une fois qu’il avait la vingtaine, les ateliers d’improvisation libre.

Mais que savons-nous de l’improvisation libre ? À Dominique Eav d’essayer de nous en dire plus.

