4 minutes pour aborder les plus grandes répliques du cinéma, vous êtes bien dans Ma ligne de chance, sur Radio Campus Paris. Nous nous tournons aujourd’hui vers Harry Potter, et la notion de choix. Nous nous intéressons donc à la série de films inspirée du best-seller de JK Rowling, et notamment le deuxième : Harry Potter et la Chambre des Secrets. En effet, une réplique d’Albus Dumbledore sur la place des choix dans l’existence, nous a intéressés.

« It is not our abilities that show who we truly are, it is our choices ». « Ce ne sont pas nos aptitudes qui montrent qui nous sommes vraiment, ce sont nos choix. » Cette réplique de Richard Harris nous a donné à penser. Voici notre interprétation, subjective bien sûr, de cette trouvaille du scénariste Steve Kloves. Elle a évidemment été inspirée par le livre de JK Rowling.

Dumbledore, alias Richard Harris, prononce cette phrase à la fin du film. Harry, alias Daniel Radcliffe, se demande si le Choixpeau magique a bien fait de l’envoyer à Gryffondor, au lieu de Serpentard. Harry vient de défaire le mage noir Voldemort dans la Chambre des Secrets. Or il a compris qu’il avait beaucoup de ressemblances avec lui. Il doute donc de sa légitimité à être à Gryffondor.

Ecoutez notre podcast pour comprendre ce qui se cache derrière la réplique de Dumbledore ! Le directeur de l’école Poudlard est-il sartrien ? Jean-Paul Sartre affirme que l’homme ne se définit que par ses choix. Et la phrase de Dumbledore semble proche de cette conception. Toutefois, si on l’examine attentivement, on remarquera que pour Dumbledore, les choix ne sont pas tant la cause de notre personnalité, que ses effets. Nos choix sont à l’image de qui nous sommes. Mais quelle vision de l’existence cela implique-t-il ?

Les références de l’émission:

Pour aller plus loin:

Sur l’idée des choix comme conséquence nécessaire de notre nature, voir le déterminisme. En particulier, le déterminisme spinoziste apporte une perspective dynamique et non fataliste à la question.

A propos de l’ambiguïté de la relation de ressemblance, voir le Traité de la nature humaine, livre I, de David Hume. La relation de ressemblance ne permet pas d’établir une connaissance certaine, mais seulement une croyance.

Pour élargir l’acception de la notion de légitimité, voir La Distinction de Pierre Bourdieu. On comprendra la portée sociale et culturelle de la notion de légitimité.