LUNDI SOIR ET LES YEUX OUVERTS

LUNDI SOIR

Collectif de création documentaire, Lundi Soir est né de l’envie de défendre et de partager un cinéma documentaire singulier et engagé.

Laboratoire et communauté ouverte de professionnels passionnés, nous favorisons l’émergence d’expressions plurielles au travers d’ateliers d’écriture, d’initiation à l’image, d’accompagnement à la production et à la réalisation, de projections et de rencontres. Sensibles à toutes les formes d’expression, nous questionnons collectivement le réel et ses représentations pour faire vivre des projets qui nous animent et impulser la création. Collectif créé en 2017, il compte actuellement une trentaine de membres, tous bénévoles, jeunes professionnelles du cinéma ou de la création sonore documentaire.

LES YEUX OUVERTS

Les Yeux Ouverts est un festival qui met à l'honneur la jeune création documentaire à travers des tables rondes, des ateliers et la diffusion de premières œuvres cinématographiques et sonores. Ces rencontres sont organisées depuis 2017 par le collectif de création documentaire

Lundi Soir, né de l’envie de défendre et de partager des œuvres singulières et engagées.

Ce festival a lieu à La Générale – coopérative artistique, politique et sociale, et pour sa troisième édition s’est déroulé les 11, 12 et 13 juin 2019. Les rencontres ont été parrainées cette année par l’animatrice radiophonique Aurélie Charon et le documentariste belge Jorge León.

3 jours de festivals pour 30 films et 17 documentaires sonores diffusés dans 5 espaces différents et sur 24 plages de programmation !

La place du sonore dans le festival :

Cette année, nous avons choisi d’accorder une place particulière au documentaire sonore lors de la journée du 12 juin réunissant plusieurs collectifs et professionnel·les issu·e·s du paysage radiophonique actuel. Trois ateliers de création ont été proposé le matin et une émission en public a été enregistrée l’après-midi mettant en valeur la richesse de la création sonore. Notre marraine Aurélie Charon était présente toute la journée et un partenariat de soutien technique et de diffusion avec Radio Campus Paris a été construit.

EMISSION REGARDS CROISES SUR LA CREATION SONORE DOCUMENTAIRE

Trois plateaux successifs sous forme d’émission live afin d’interroger ensemble les nouveaux champs de la création sonore, sa production et sa diffusion dans le paysage radiophonique actuel.

3 heures d’écoute et d’échanges passionnés avec des professionnel·les de la radio et du son, producteur·trices, collectifs, auteur·trices.



En partenariat avec Radio Campus Paris

Habillage sonore : Kiran Dahan et Timothée Pédron-Declaux

Co animée avec Aurélie Charon

Cette émission a été enregistrée en public le 12 juin 2019 à La Générale.

Plateau 1 – Esthétique et diversité des formes

58’ animée par Lila Fourchard

Dans une période foisonnante en matière de création sonore, liée à l’essor du podcast et des webradios, il nous semble que cette vitalité de la production radiophonique n’entraîne pas nécessairement la diversité esthétique et le renouvellement des formes que l’on pourrait

attendre. On constate une forte tendance à privilégier le storytelling, le récit à la première personne, ou le témoignage/récit de vie, souvent sur des questions intimes, ce qui amène aussi un rapport prédominant à la parole et à la voix comme élément esthétique central, au détriment parfois du travail d’autres matières sonores. Quelles pourraient être les raisons de cette tendance ? Comment inventer d’autres formes

narratives ? Quelle place pour la création collective ?

Invité.es :

Irène Omélianenko et Emmanuelle Gibello, pour l’association ADDOR

Kaye Mortley, artiste sonore

Solene Stephany, Clémence fermé et Anaïs Denaux pour le collectif Le Bruitagène et

l’associaiton Asu

Plateau 2 – Vers une production indépendante du documentaire sonore de création ?

53’ animé par Sonia Franco

La question de la production est cruciale en ce qui concerne la création sonore, milieu souvent précaire, particulièrement pour les jeunes auteurs, qui créent souvent leurs premières œuvres hors cadres de production institués.

On se pose la question de l’écart encore vaste entre une part institutionnelle ou professionnelle et établie de la production radiophonique – où les espaces d’expérimentation formelle se raréfient et laissent peu d’entrée pour les jeunes auteurs –, et d’autres cadres plus précaires et fragiles mais permettant peut-être une plus grande liberté des formats, cases et modes de fabrication. Quels espaces de production trouver, inventer ? Des pistes s’ouvrent peu à peu, avec toujours en toile de fond la question du modèle économique et de la rémunération des auteurs.

Invité.es :

Carmelo Iannuzzo, délégué d’administration et de production à l’ACSR, structure d’accueil

pour la création sonore radiophonique.

Claire Gatineau et Yves Robic, de la revue sonore Le Grain des choses

Siham Mineur, coordinatrice de radio Escapades, en Cévennes, membre de L’Assemblée

Régionale des Radios Associative en Occitanie et à la CNRA, Confédération Nationale des

Radios Associatives, en charge de la création sonore.

Ziad Maalouf, créateur de l’école libre collective et gratuite de narration radiophonique

Transmission.

Plateau 3 – Diffusion : nouveaux espaces, nouvelles expériences

58’ animé par Lorine Carton

L’expérience d’écoute est majoritairement solitaire et individuelle, notamment grâce à l’essor des podcasts. Certaines radios associatives font aussi depuis plusieurs années un travail de mise en valeur de la création sonore documentaire. Les expériences collectives d’écoute se développent depuis quelques années dans différents cadres : séances d’écoutes organisées par des collectifs, émissions ou performances live, festivals ou espaces dédiés à la création sonore, etc. Ces nouveaux espaces d’écoute permettent-ils d’atteindre un nouveau public ? Quelles formes se prêtent à ces diffusions collectives ? Comment penser la diffusion des créations en amont ? Comment penser le travail de programmation sonore lors de séances d’écoute ? Ou au sein d’une radio associative ?

Invité.es :

Clémentine Delahaut, chargée de communication et de diffusion à l’ACSR.

Boris Gobin, Lise Weil et Anais Cabande pour le collectif Copie Carbone$

Fanny Dujardin pour l’émission Récréation Sonore

PROGRAMMATION

1. KEBAB BLUES

Zoé Perron, France, 2018

« Les manoeuvres les plus brutales nous laissent sans voix. On n’ose rien dire. Un être trop poli, trop timide, tout au fond de nous, répond à notre place : il dit le contraire de ce qu’il faudrait dire. » (Eric Vuillard, L’Ordre du jour). C’est l’histoire d’un racisme ordinaire, de cinq copains qui avalent leur sandwich, leurs mots et leur colère. Après des études de cinéma à l’université, Zoé Perron apprend le métier d’assistante son sur le terrain, en tournage. Fictions, documentaires, projets hybrides – chaque projet l’enrichit d’expériences nouvelles. En 2017, elle se tourne complètement vers le son et la radio. Technicienne chez Radio Campus Paris, formatrice avec l’association L’Oeil à L’Écoute puis reporter chez Radio Parleur. En 2018, elle rejoint le collectif Transmission, avec lequel elle travaille collectivement sur l’écriture narrative radiophonique. C’est là qu’elle réalise Kebab Blues, récit à cinq voix d’une histoire tristement banale.

2. UN ŒIL PUIS L AUTRE

Raphaëlle Pluskwa, France, 2018

Mai 2013 : dans le journal La Provence, je tombe sur un fait divers des plus sordides. Un homme en proie à une crise de folie s’est arraché les yeux. Comment, quelle force peut pousser quelqu’un à commettre un tel acte ? Que s’est-il passé ? Qui est cet homme ? Cinq ans

plus tard, je décide de mener l’enquête. De fantasmes en perditions, des quartiers nord de Marseille à un champ de tournesols, je finis par comprendre qu’on ne peut pas tout expliquer.

Raphaëlle Pluskwa vit à Paris et réalise des créations sonores depuis 2015. Elle travaille à partir de faits réels qu’elle transforme en histoires, en mythes qui viennent questionner le rapport au réel et interroger la folie. Elle essaie aussi de réaliser des films. En cas d’échec, elle les transforme en documentaires sonores. Raphaëlle est également une des co-fondatrices de la web-radio Monobloc.

3. CONTACTER AUX HEURES DE REPAS

Félix Grousset, France

“Ne quittez pas, je vous passe mon mari.”

Félix Grousset s’occupe comme il le peut avec des images, des sons, des situations, un peu comme on se déguisait en antilope pour observer des broussailles.

4. DE RUE ET D AMOUR

Julien Baroghel

35’, France, 2019

«Cʼest pas un rêve du tout dʼavoir les pieds au chaud, dʼêtre bien allongé, confortable, pas du tout…» Suite au décès de son compagnon, Patrick sombre dans une dépression profonde. Pendant trois ans il reste mutique, enfermé, seul, dans son appartement. Un jour, il décide de

partir. Il prépare son sac et commence à errer dans les rues du centre-ville. Là, dans ce monde, il rencontre peu à peu de nouveaux amis, une certaine forme de liberté, reprend goût à la vie et tombe amoureux. Il me raconte son quotidien à la rue, sa passion pour lʼopéra et comment,

en ayant tout abandonné, il redécouvre son désir, sa sexualité. Jusquʼau jour où, à demi-mots, il me révèle la vraie raison de son départ…

Julien Baroghel s‘initie au documentaire par le biais de la photographie puis, en 2009, il intègre le Master professionnel en réalisation de documentaires (CREADOC) à Angoulême. A partir de là, il réalise plusieurs documentaires. Que ce soit en film ou uniquement en

sonore, ses travaux s’articulent entre immersion dans le réel et élaboration de la mise en scène. Les histoires qu’il nous raconte sont imprégnées d’un questionnement sur le rapport entre collectif et individu et dessinent une sensibilité des marges. En 2018, il participe à la

création du collectif La Disquette à Toulouse.

5. AVANT L ASILE

Alice Lefilleul, France, 2018

Hassan a fui les persécutions dont est victime son peuple, les Hazaras, au Pakistan et en Afghanistan. Après un long voyage, il a déposé sa demande d’asile en France. En attendant la réponse de l’OFPRA, il apprend à vivre ici et fait de la radio avec le collectif Stalingrad

Connection. Alice Lefilleul est chercheuse, enseignante de français langue étrangère et fait de la radio dans différents collectifs et radios libres. Elle milite pour le partage des outils et la décolonisation des imaginaires.

6. TONY LE DERNIER PETIT TAILLEUR

Marianne Gaudillère, France, 2018

Tony, le dernier petit tailleur est le deuxième épisode de l’émission C’est en forgeant diffusée sur JetFM en 2017-2018. C’est un tête-à-tête avec celui ou celle que l’on croise sans y prêter attention, que l’on salue parfois naturellement ou que l’on rencontre par hasard. Et si ces micro-échanges prenaient de l’importance ? Et si le mot “Bonjour” n’était que le début ? Et si on passait le pas de la porte pour voir ?

Marianne Gaudillère est journaliste vidéo. Elle pratique la radio pour se reposer les yeux et trouve dans la récolte et le travail du son un terrain de jeu sans fin. Depuis 3 ans à Nantes, elle travaille dans les médias locaux et fait ses armes sonores au sein de la radio Jetfm.

7. PECHE EN LAC PECHE EN RIVIERE

Julie Deck Marsault, Pauline Lecerf, France, 2017

C’est une histoire de rencontre avec ce qu’il y a dans l’eau – parfois claire, parfois pas – ; une histoire qui parle d’inconnu et d’étrange.

Julie Deck Marsault et Pauline Lecerf sont artistes plasticiennes, elles se sont rencontrées aux arts décoratifs de Strasbourg et ont fabriqué ensemble pendant 6 mois une pièce radiophonique collective avec une classe de CM2 de Bar-sur-Aube (Grand-Est). Elles font des livres, des objets, des performances, des films qui, en partant d’intuition et de collectes, racontent des histoires entre réel et fiction, à la fois anecdotiques et importantes. En ce moment, Pauline fabrique des cours pour apprendre à tomber sans se faire mal et Julie explore

la campagne.

8. SUR LE CAILLOU

Créateur son depuis 1999, Bertrand Larrieu réalise ses premières bandes-son pour la scène. Parallèlement, il prend le son et réalise le montage son/mixage de documentaires de création. Il collabore ainsi régulièrement sur des documentaires, reportages, petites fictions, films

institutionnels et autres captations, à la prise de son ou au montage/mixage/sound design. Ou fait de la musique électronique improvisée… à laquelle il rajoute parfois des sons enregistrés à la maison, ou issus de tournages en Algérie, Guyane, Burkina Faso, Ethiopie, Israël ou Serbie.

Impliqué dans le collectif 100 transitions depuis 2008, à Gonesse (Val d’Oise), il intervient aussi auprès de publics d’étudiants et de jeunes.

11. LA GALETTE DES REINES

Géraldine Gacon, France, 2018

Mélissa et Soraya sont amies depuis longtemps. Elles ont 46 et 56 ans et n’ont vécu que dans les marges : prostitution pour l’une, cambriolage pour l’autre, drogues pour les deux. Chez Soraya, le samedi après-midi à l’heure du thé, elles rient, elles se chambrent, elles parlent fort: du trottoir, des cambriolages réussis ou ratés, de l’amour, de la drogue (qui était quand même nettement meilleure à l’époque…) mais aussi des enfants qui grandissent, du grave et du banal, de ce qui commence et de ce qui finit. Un portrait, à 2 voix, d’une marginalité féminine féroce et assumée, qui questionne notre morale, nos certitudes, nos choix. Vous reprendrez bien une

galette avec votre tasse de thé ? Née en 1977, Géraldine Gacon vit à Paris. Après des études cinématographiques à Paris VII,

elle entre aux Programmes courts et création (Canal +) comme technicienne, puis monteuse. Elle alterne aujourd’hui entre montage documentaire et réalisation sonore. La galette des reines est la première qu’elle réalise.

12. JESUS

Guisane Humeau

18’, France, 2016

Un jour, Kim, Angel, Flo et Rocio ont décidé de squatter un appartement à Barcelone pour y vivre. Impossible de trouver une location, ils ne rentrent pas dans les cases du marché immobilier. En ouvrant le lieu, ils sont tombés sur une grande flaque de fluides plutôt étrange.

Une flaque de mort.

Après des études universitaires où elle s’intéresse à l’une des premières communautés virtuelles de l’internet The WELL, Guisane Humeau entre en 2013 au CREADOC à Angoulême où elle découvre le documentaire sonore et sa puissance immersive. Le montage

sonore, l’écriture et l’improvisation de textes sont ses modes d’expression privilégiés, dans une démarche attentive à la mémoire, au temps et au corps. Elle développe des créations à plusieurs mains et oreilles au sein des collectifs Les menstruelles, La Disquette et les moyens habiles.

13. L OREILLE INVISIBLE

Claire Messager et Léna Dangréaux, France, 2017

Thumette, Bastien et Damien sont sourds. Au travers des voix de comédiens, ils font entendre, d’autres manières de voir, d’entendre, de s’exprimer.

Léna Dangréaux :

Franco-Allemande, elle obtient son Bac Théâtre en 2012, et intègre par la suite le Conservatoire du 10 e arrondissement de Paris puis se forme à l’École Supérieure Nationale du TNB. Elle joue sous la direction d’Eric Lacascade le spectacle de sortie d’école au Festival du TNB. Elle jouera en 2019/2020 dans Trust/Shakespeare/Alléluia de Dieudonné Niangouna à la MC93 Bobigny, au Théâtre Quartier d’Ivry et en tournée.

Claire Messager :

Née en 1987, Claire Messager étudie la sociologie, avant de travailler dans le secteur de l’éducation populaire et du développement local. En 2016, elle intègre le Master de réalisation documentaire du CREADOC, à Angoulême. Dans ce cadre, elle réalise différents documentaires sonores et un film qui questionnent la place des personnes sourdes, comme minorité culturelle, dans une société d’entendants, basée sur le son et l’oralité.

14. TIBRATIN – LES LETTRES

Narimane Baba Aissa, France / Algérie, 2018

Tibratin – les lettres est un documentaire sonore qui raconte le voyage de ma grand-mère, à la recherche de ses ancêtres. Née en Algérie, d’un père kabyle et d’une mère franco-belge, elle reprend une correspondance arrêtée 70 ans plus tôt et entreprend un voyage à Charleroi et à

Verdun pour visiter les tombes des membres de sa famille. Elle est accompagnée par ma mère et moi-même, comme un rite initiatique partagé entre trois générations de femmes immigrées. Sa recherche fait écho à mes propres questionnements sur mes origines et mon identité.



Narimane Baba Aissa est réalisatrice de documentaires sonores et militante associative dans les quartiers populaires franciliens. Elle est née à Alger où elle a passé une partie de son enfance avant d’arriver en France. En radio comme en militantisme, elle aime travailler autour

des récits intimes pour les raccrocher à une expérience sociale et politique plus large et collective. Elle est membre des collectifs Lundi Soir et Transmission.

15. L ETIQUETTE

Marie Roland, France, 2017

Un pièce sonore fiction-documentaire, réalisée dans le cadre d’un atelier avec les étudiants du Théâtre national de Bretagne.

Née à Dijon en 1995, Marie Roland aime les chemises de mauvais goût, les combats féministes, et les discussions qui durent jusqu’à l’aube. Diplômée d’une école d’art où elle a bien senti qu’il serait laborieux de percer dans ce domaine, elle s’est dirigée vers un master en écriture et réalisation documentaire. Percer dans ce domaine-là est AUSSI un parcours du combattant, mais elle aime plus que tout capter des fragments de réalité, visuelle ou sonore. Son goût pour les chemises à motifs lui est un peu passé, mais pas l’engagement féministe.

Son micro et sa caméra sont des armes politiques (faut dire aussi que c’est assez amusant d’enregistrer des êtres humains).

16. USER DE NOS PAROLES

Anna Buy, France, 2018

Les bègues butent sur les mots et sont quotidiennement confrontés à l’écart entre leur désir de dire et la difficulté de mettre leur pensée en mots. Porteuse de souffrances mais aussi de richesses, dans quelle mesure cette parole nourrit-elle un rapport au monde particulier ? Aahd,

Alpha, Hugo : User de nos paroles est un documentaire sonore à l’écoute de leurs rythmes singuliers.

Après des études littéraires et un master de documentaire sonore (CREADOC), Anna Buy se consacre à la radio et chasse les sons et les histoires, un synthé dans une main, un micro dans l’autre, et une trompette dans le dos. Elle est également réalisatrice radio (Novaspot, France Inter) et compose des bandes originales de courts-métrages et de livres audios.

17. COURAGE FUYONS

Célia Dessardo, Belgique, 2019

Les Marolles, quartier populaire situé au cœur de Bruxelles. Dans le dédale des ruelles, sur la place du marché aux puces, dans les cuisines intérieures ou dans la chaleur d’un café, je pose la même question aux habitants: «au cours de votre vie, avez-vous fui quelque chose?».

On me raconte des bribes de vie, on me recommande à un voisin, on se passe le mot. De bouche à oreilles, ma collecte d’histoires brasse les mémoires, remue le passé, s’amuse des sonorités, et voilà que la fuite prend des airs d’éloge qu’on ne lui connaissait pas. Une philosophie politique de la vie se fait jour. Un certain art de la fuite. Célia Dessardo est née à Paris. Après des études de réalisation cinéma à Bruxelles, elle réalise un premier long-métrage documentaire sur le travail des infirmières de nuit dans un hôpital populaire de la ville : Toute la Nuit. Courage, fuyons ! est sa première création radiophonique.