Les Yeux Fermés n°42 – Emission spéciale dans le cadre du Festival Avance Rapide – Samedi 11 juin

Dans le cadre du festival Avance Rapide de Radio Campus Paris, l’équipe des Yeux Fermés vous retrouve pour une émission exceptionnelle ce samedi.

Et c’est un programme spécial rap qui promet d’être réjouissant. Autour de la table, Sir Moyes, PH et nos deux MC, JW et Dorure sur Plan B, viendront échanger avec la jeune génération de rappeurs. L’occasion de parler de transmission et de création puisque c’est la thématique de la journée.

A samedi ! (en vrai à la FGO Barbara ou dans vos oreilles sur le 93.9)