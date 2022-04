On se retrouve tout à l’heure pour la quarantième émission des Yeux Fermés !

Au programme ce samedi, le retour de Sasa et de la chronique ‘On bouge’, l’agenda de Sir Moyes et un nouveau freestyle inédit de JW. Quant aux invités, nous ferons la connaissance de l’artiste peintre Kevens et de Faouzi Derbouz, président de l’association Bout de ficelle et fondateur du club de randonnée Night Trotters.

A tout à l’heure sur le 93.9