Programme Émission – Les Yeux fermés – n 36 .Samedi 19 octobre 2019 – 18h a 19h

– « ON BOUGE «

Sassa,nous parlera de la magie du Salon du Chocolat qui fête cette année ses 25 ans d’existence…

Salon du Chocolat Porte de Versailles du 30 Octobre au 3 novembre 2019.

« TON AVIS M’INTÉRESSE «

Sir Moys reçois l’Association de Nanterre « Le Bon Accueil « Fréderic, Animateur de l’Association Le Bon Accueil sera accompagné de Daniel, adhérant mobilisé pour un échange enrichissant.

Une rencontre utile pour découvrir les actions de l’association.

Le Bon Accueil fait partie du : GROUPES D’ENTRAIDE MUTUELLE GÉRÉS PAR L’ŒUVRE FALRET

L’objectif essentiel est de rompre l’isolement et l’exclusion sociale des personnes en souffrance psychique en favorisant leur insertion dans la société, à travers la restauration des liens sociaux et leur maintien. Ces espaces chaleureux et ouverts à tous, se trouvent au cœur de la ville pour accueillir les adhérents qui s’y retrouvent pour organiser des activités de leur choix ou des sorties sportives ou culturelles.

– Découverte de L’AUVERGNE du 21 au 25 octobre 2019

– RÉSEAU SOCIAUX FACE BOOK, SITE INTERNET:

– Site : https://www.gem-falret.fr

Partons a la découverte du parcourt de vie de Pascal PIRCH …

PH fais suite a la l’émission réalise en juin 2019 lors du Forum du Mois du handicap a Paris 14eme.

Allons à la rencontre et découverte de Pascal PIRCH bénévole pour « MPH 14 «

C’est une personnalité investie et mobilisé pour faire changer le regard sur le handicap.

Pascal s’ouvre a développé de actions de sensibilisation pour tous …

Pascal PIRCH, Présentation, parcourt de vie…

Pascal PIRCH nous parle des actions du MPH 14 2019 – 2020

Adresse Email : mphparis14@gmail.com