l’association des couleurs vous propose son magasine « les yeux fermés » , pour ce samedi , Sassa et mr K nous parlent du muguet , Sir Moyes reçoit MME Nafissa LAMOTTE Fondatrice de l’Association Culture sur Cour, JW invite Dorure sur plan B et Millie chanteuse, PH nous présente MME Loubna KSIBI Présidente de MEET MY MAMA.