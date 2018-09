Les sessions d’été dernière partie 21.09.18

Jazz and co fait traîner l’été et se met au diapason avec le climat qui joue aussi les prolongations. C’est donc notre dernière de la saison estivale avec au programme ce soir le multi instrumentiste David Aubaile, Jacques Schwarz-Bart, une excursion en Bretagne et un fabuleux concert de Don Cherry qui vient de sortir.

liste des titres

-David Aubaile In thinko

-David Aubaile Casco Antiguo

de l’album « Thinko »

-Jacques SCHWARZ – BART ADON OLAM

-Jacques SCHWARZ – BART AN BA MANGO La



-Paolo Fresu ar sorserez

https://www.discogs.com/fr/Paolo-Fresu-Jacques-Pellen-Erik-Marchand-condaghes/release/7372688

-Henri Texier le cimetière des bateaux.

https://www.discogs.com/fr/Bagad-Men-Ha-Tan-Henri-Texier-Doue-Lann/release/10435326

-DOn Cherry « Symphony for improvisers »

https://www.discogs.com/fr/Don-Cherry-Trio-Studio-105-Paris-1967/release/12541020