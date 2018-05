Les Légumes du Potager s’invitent à l’Université // 23-05-18

EMISSION SPECIALE : diffusion du reportage « Les légumes du Potager d’invitent à l’Université » gagnant du Prix Radio du Concours Jeunes Reporter pour l’Environnement. de Teragir .

D’un côté il y a de nombreux étudiants pour qui manger des produits fruits et légumes n’est pas forcément une chose accessible économiquement et matériellement, a fortiori dans les grandes agglomérations.

De l’autre, de plus en plus d’agriculteurs qui cherchent à diversifier leur canaux de vente et notamment en direct, afin de recevoir une juste rémunération de leur travail.

Il suffit de lier ces deux mondes pour créer un partenariat vertueux entre la campagne et les campus !

Permettre un accès a une alimentation biologique, locale et de saison économiquement accessible à une bourse estudiantine, promouvoir l’agriculture de proximité, recréer du lien entre producteur et consommateur et rémunérer le cultivateur au juste prix, voilà le pari gagnant des « AMAPs » étudiantes.

Je suis allée balader mon micro à la distribution de fruits et légumes de Sciences Potiron à la découverte de ces nouveaux circuits-courts, une petite virée radiophonique avec Rémy du Potager de l’Epinay et les étudiants Sciences Po Paris.

Tiana