Les Grandes Ondes : À fond les ballons ! — Et tes ami.es, c’est comment ? — Par les étudiantes de Paris 8

Dans quelle mesure la crise a-t-elle eu un impact sur la vie amicale des étudiant.e.s ? Dans quelle solitude les a-t-elle plongé.e.s ? Comment les amitiés ont-elles survécu, sont-elles nées, se sont renforcées, se sont perdues ? Les étudiant.e.s confient leurs plus grandes histoires d’amitié.

« J’ai l’impression que les ami•es que j’ai, maintenant, ce sont des amitiés très solides »

Rencontrer, se rencontrer, découvrir, se découvrir, se frotter à la nouveauté, sortir de sa zone de confort, de sa routine, entrer en contact avec l’autre, le toucher, lui sourire, briser la glace de la distanciation sociale, échanger, partager, s’entrechoquer, grandir, ouvrir les frontières de l’esprit, apprendre… Et autant de nécessités à l’épanouissement personnel des êtres dont les étudiant.e.s ont été privé.e.s en un an et demi de confinement et mesures barrières au sein des universités.

Ont-ielles trouver des moyens pour continuer à échanger, à partager, à se lier d’amitiés, à tomber amoureuxses ? Comment la jeunesse étudiante a-t-elle résisté ? Comment les étudiant.e.s racontent-ielles l’impact de ces mesures sur leur vie sentimentale et amicale ? Nous vous invitons à entendre et à écouter les voix des étudiant.e.s qui nous ont raconté, avec leurs mots, cette période si dure, en nous confiant au creux de l’oreille leurs espoirs, leurs coups de gueule et leurs envies, leurs déceptions et leur soif de vie.

Voici la mémoire de l’année scolaire 2020/2021…

Un podcast de Léa Alexandre, Elodie Crouzet, Margaux Kamal et Anaïs Meaume, étudiantes à l’Université Paris 8.

Avec un grand merci à Colin Gruel, à Pauline Gallinari et bien sûr, à toutes les personnes qui nous ont confié leur voix et leurs histoires avec tant d’enthousiasme.