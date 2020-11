Les Fonds de Tiroir : Welcome To Synthéland // 09-11-20

© Illustration Lucie Collin Matelot pour les Fonds de Tiroir

LFDT saison 2 épisode 2

Dans cet épisode, on vibre au rythme des eighties pour un épisode 100% synthé ! Le synthétiseur FM a révolutionné la musique de cette période, la plongeant dans l’ère électronique. Mais le rock des 80s ne se résume pas au Rock FM de Aerosmith ou Scorpion ou à la pop de Duran Duran. A travers un petit tour du globe, on vous fait découvrir quelques représentant.e.s méconnu.e.s de l’EBM allemand, de la Synthpop soviet, de l’expérimental japonais, du Goth Rock argentin et pleins d’autres pépites !

Pour en savoir plus sur The Invincible Spirit l’interview d’El Garaje de Frank, C’est par là !

Pour regarder le documentaire de Vox sur l’effet de reverb, c’est par ici !

La Playlist

C’est par ici !

Qual – Take Me Higher

Sad Lovers & Giants – Things We Never Did

Suicide – Ghost Rider

Operating Theater (Roger Doyle) – Blue Light & Alpha Waves

The Invincible Spirit – Push!

Oppenheimer Analysis – The Devil’s Dancer

Euroshima – Matando sueños

Portray Heads – Elaborate Dummy

Daily Fauli – Speed

Boa – Milion

Forum – Let’s Call Each Other (Давайте Созвонимся)

Deux – Paris / Orly

Kas Product – Never Come Back

Ruth – Polaroid / Roman / Photo

Martin Dupont – Inside Out

Stephan Eicher – MiniMiniMiniMiniJupe

