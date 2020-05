Les Fonds de Tiroir : La France Psychée // 02-03-20

LFDT épisode 2

Pour ce second épisode, Les Fonds de Tiroir te déterre du rock français des années 60s/70s. Au programme du yéyé débilos, du garage rebelle, des BO lunaires et de la déconnade … Tout pour te prouver que, oui, la France a été psychée !

La Playlist

C’est par ici !

Pierre Cavalli – Un soir chez Norris

Jacqueline Taieb – 7 heures du matin

Violaine – J’ai des problèmes décidément

Bain Didonc – 4 cheveux dans le vent

Les Problèmes – Je ne vois rien

Dany – La Fille à la moto

Cristal – Les yeux fermés

Eric Charden – Pas question

Bernard Chabert – Une plage bordée de cocotiers

Fleurs de Pavot – Hippie Nous voilà

Jacques Dutronc – Hippie Hippie Hourrah

Les 5 gentlemen – LSD 25

Grégory – LSD et système D

Richard de Bordeaux et D.Beretta – La drogue

Richard de Bordeaux et D.Beretta – Psychose

Brigitte Fontaine – Inadaptée

Anna Karina – Roller Girl

Christine Pilzer – Dracula

Baris Manço – la Babysitter

Os Mutantes – Le premier bonheur du jour

Retrouvez-nous !

Les Fonds de Tiroir, c’est l’émission rock qui déterre des vieux machins sur Radio Campus Paris (93.9FM) de 22h30 à 00h un lundi par mois.

On est aussi sur Facebook et sur Mixcloud. N’hésitez pas à nous y rejoindre pour en savoir plus sur l’émission et sur les thèmes abordés !

Bisous <3