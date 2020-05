Les Fonds de Tiroir : Berlin – Téhéran, le Rock-trip // 30-03-20

LFDT épisode 3

Pour ce troisième épisode un peu spécial, Paul et André voyagent entre Berlin et Téhéran pour rejoindre leur pote Roman à Bucarest. Sur le chemin ils découvriront des pépites rock iraniennes, hongrois, yougoslaves, grecques, etc. des années 70-80s.

La Playlist

C’est par ici !

Fehlfarben – Grauschleier

Grauzone – Eisbär

Kourosh Yaghmaei – Gole Yakh

Googoosh – Talagh

Olympic – Tobogan

Selda Bagcan – Yaz Gazeteci Yaz

Sarolta Zalatnay – Srácok, oh srácok

Mazhar ve Fuat – Adimiz Miskindir Bizim

Paraf – Zivjela Jugoslavija

Paraf – Javna kupatila

Özdemir Erdoğan – Gurbet

Erkin Koray – Seni Her Gördüğümde

Boye-Kafe Na Dnu Okeana

Boye – Mikrosvet

Shturcite – Izprashtane

PLJ Band – Gaspar

The Gravel – Antonis O Aggelos

FFN (Formatia Fara Nume) – Omagiu

Baris Manço – la Babysitter

Savoy – Ca asa-i tot omul

Retrouvez-nous !

Les Fonds de Tiroir, c’est l’émission rock qui déterre des vieux machins sur Radio Campus Paris (93.9FM) de 22h30 à 00h un lundi par mois.

On est aussi sur Facebook et sur Mixcloud. N’hésitez pas à nous y rejoindre pour en savoir plus sur l’émission et sur les thèmes abordés !

Bisous <3