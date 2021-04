Les Fonds de Tiroir : Baboss, Hippies, Gourous, et cie // 29-03-21

© Illustration Claire Charvet pour les Fonds de Tiroir

LFDT saison 2 épisode 5

On revient pour un épisode sous le signe du LSD et des expérimentations New Age ! Baboss, hippies, gourous, qui sont-iels, quels sont leur réseaux ? Ca va parler écologie, spiritualité et orientalisme pour un véritable shot de bablarditude qui va te faire du bien à tes oreilles et faire frétiller tes petits petons !

La Playlist

C’est par ici !

Babe Rainbow – The Wind

Love – A House Is Not a Motel

Nino Ferrer – Cannabis

Le Système Crapoutchik – L’horrible Rêve

Sonny Bono – I Just Sit There

Chêne noir – Le Train

Le Orme – Una Dolcezza Nuova

Pierre Vassiliu – Alentour de Lune

Roger Bunn – Road to the Sun

Kaleidoscope – Keep Your Mind Open

D.R Hooker – The Bible

Ilous & Decuyper – l’Elu

The Beach Boys – Never Learn Not To Love

Kevin Ayers & Syd Barrett – Religious Experience

Robert Wyatt – Born Again Cretin

Retrouvez-nous !

Les Fonds de Tiroir, c’est l’émission rock qui déterre des vieux machins sur Radio Campus Paris (93.9FM) de 22h30 à 00h un lundi par mois.

On est aussi sur Facebook, Instagram, Spotify (avec un second compte pour les playlists !) et sur Mixcloud. N’hésitez pas à nous y rejoindre pour en savoir plus sur l’émission et sur les thèmes abordés !

Bisous <3