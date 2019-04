LES FESSES A L’AIR AU FESTIVAL POP MEUFS // 03.04.2019

A l’occasion du festival pop Meufs, l’équipe des Fesses à l’air s’est réunie dans la sororité et la bonne humeur le 16 mars dernier pour une émission dédiée à la sexualité au féminin.

Clit Révolution, Gang du clito, Femal Pleasure.…. Les initiatives féministes qui libèrent la parole des femmes et réhabilitent nos merveilleuses vulves et nos formidables clitoris se multiplient. En 2019, le droit à la jouissance pour toutes est l’ultime bataille féministe ! Alors qui sont ces femmes déterminées à faire bouger les lignes en revendiquant haut et fort leur droit à jouir ? Quel rôle jouent les médias et les réseaux sociaux dans cette révolution du plaisir ? Cette révolution, profite-elle à toutes les femmes ? Et bouscule-t-elle vraiment notre manière de faire l’amour ?

Pour en parler, on a invité trois femmes puissantes : Axelle Jah Njiké, auteur, militante contre les mutilations génitales féminines et productrice du podcast My Me Sexe and I, Carole Boinet, rédactrice en chef adjointe des Inrocks et rédactrice en chef du numéro spécial Sexe de l’hebdomadaire et Pauline Verduzier, journaliste spécialiste des questions liées aux corps et aux sexualités et membre du collectif Les Journalopes.

Coté chroniqueuses/eurs, Farah nous parle de sa passion pour les podcasts de meufs, Maxime teste nos connaissances avec son quizz, Pitoum, plus chaud que le climat, exprime sa solidaire des femmes dans leur combat pour l’égalité sexuelle, et Flore clôture l’émission avec une lecture d’un texte du Marquis de Sade (pour ceux qui pensent que l’on ne peut plus rien dire).

Rendez-vous le 3 avril à 21h sur l’antenne de Radio Campus Paris

Les Fesses à l’air <3