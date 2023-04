Les émissions des élèves du lycée Fragonard – Episode 1 // 22.04.2023

Emission #1 – Infos du soir

Autour de Lou à la présentation et Léa à la réalisation, toute une équipe de journalistes se réunit pour une émission spéciale musique. Au programme :

– La nouvelle vague musicale internationale avec la chronique de Louise

– L’interview exclusive du groupe IMT réalisée par Mélissa avec Inès et Taïna

– Un focus sur la chanteuse américaine Lana del Rey préparé par Tom

Musique :

Vampiros, Rosalía & Rauw Alejandro

Blue Jeans, Lana del Rey

Video Games, Lana del Rey

Peppers, Lana del Rey ft. Tommy Genesis

Emission #2 – Versus

Pour cette émission consacrée aux réseaux sociaux, Rania revient sur l’application à la progression la plus fulgurante de ces dernières années : TikTok. Si l’application de vidéos courtes rassemble chaque mois plus de 1 milliard d’utilisateurs, elle ne fait toujours pas l’unanimité. Toxique ou essentielle à notre vie quotidienne ? Chloé recueille la parole de deux influenceuses, Amandine et Emma, ainsi que le témoignage de Youna.

Raphaël anime ce plateau et Lou réalise cette émission.

Musique : Just one Day, BTS

Emission #3 – On se dit tout

Alors que les violences policières déployées à l’encontre des manifestants sont largement relayées par les médias, Clémence choisit pour sa chronique de tourner son regard du côté des forces armées. Sans tabou, l’émission animée par Adriana et réalisée par Maxence se poursuit au micro Mme Durand qui reçoit Mr Martin, un officier de gendarmerie. En seconde partie d’émission, Eva, Léanie et Emma prendront la parole pour ausculter la place faite aux animaux dans notre société.

Avec : Maëlle dans le rôle de Mme Durand (journaliste) et Rayan dans le rôle de l’invité

Musique : I Gotta Feeling, The Black Eyed Peas

Emission #4 – Rush matinal

Maruska et ses intervenants ne vous parleront pas de la réforme des retraites mais font leur tour de l’actualité avec une première chronique de Rudy sur l’usage des trottinettes électriques dans les villes. Place ensuite au billet d’humeur inspiré de Zhyan, pour enfin écouter Mathilde et Rony autour de la question des réseaux sociaux. En régie et en production : Erine et Margot.

Musique : Dance Monkey, Tones and I

Quatre émissions proposées par les élèves de 1ère HGGSP du lycée Fragonard de l’Isle-Adam (95). Un atelier réalisé du 12 au 17 avril 2023 et animé par Hugo Passard et Mathilde Vinet dans le cadre des ateliers d’initiation aux pratiques radiophoniques proposés par Radio Campus Paris.