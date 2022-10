L’enquête des Enfants de la Goutte d’Or

Nous vous présentons le compte-rendu du travail méticuleux et patient des Enfants de la Goutte d’Or qui ont œuvré collectivement à la résolution d’une enquête tout à fait inédite. En effet, au mois d’avril dernier, un dossier d’une importance capitale dans la mise en place de l’annuelle fête de la goutte d’or a été dérobé au sein des bureaux de Radio Campus Paris, partenaire média de la fête. Notre groupe d’enfants fut aussitôt missionné pour sa connaissance du quartier. Iels ont récolté pendant 10 semaines des indices précieux à la recherche du dossier volé. De témoins en témoins, iels ont fini par découvrir l’auteur de ce méfait, ses raisons et les papiers disparus, garantissant ainsi la bonne tenue d’un temps fort majeur, précieux pour le quartier de la Goutte d’Or et ses habitant.e.s.

Vous découvrez aujourd’hui les extraits sonores réalisés par nos agent.e.s en herbe ; Mamadou, Samira, Fatoumata, Aissatou, Fatou, Kadidjatou, Mourad et Andumdime. Cette série traduit leurs avancées, leurs rencontres et leurs réflexion jusqu’à la résolution, après des semaines d’enquête.

ci-dessus, une image de la restitution de l’atelier à l’occasion de la fête de la goutte d’or le 3 juillet dernier.

Merci à la Mairie du 18ème, la Salle Saint Bruno (SSB) et l’association des Enfants de la Goutte d’Or pour leur soutien dans la mise en place et la réalisation de ce cycle d’initiation à la radio. Cet atelier a été mené par Elisa Cantos de la Salle Saint Bruno, Andréa Narboni et Camille Masson de Radio Campus Paris (RCP). Une mention pour nos comédien.ne.s témoins, Mélissa (SSB), Julia Martin (RCP), Eliott Janon (Monsieur Jaoui) et Pauline Assenard (Georgina).