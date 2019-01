snobisme et cinéma

Se faire chier, devant Le Mépris de Jean-Luc Godard tout en affirmant sans vergogne son admiration pour l’esthétique post avant gardiste et de ce désespoir optimiste.

Kiffer, dans le plus grand secret sa soirée devant La famille Bélier. Affirmer sans sourciller à la fois que Les Tuches c’est vraiment de la merde et que le dernier film de Gaspard Noé c’est un vrai chef d’œuvre. Sans jamais avoir vu, ni l’un, ni l’autre.

D’art mineur au début de son histoire, le cinéma s’est construit une culture avec ses courants esthétiques, ses mythologies, ses chef d’œuvre, ses chefs de files, ses genres et ses sous-genres.



À la fois objet d’art et objet industriel et commercial, le cinema est porteur de sens différents pour chacun et devient parfois un moyen de distinction.



Des salles art et essai aux salles commerciales, des comédies à la science fiction en passant par le film politique et le nanar quelles sont les pratiques du cinema aujourd’hui? Est-ce qu’un film d’auteur peut-être populaire ? Et est-ce qu’un film populaire peut être un film d’auteur ? Dany Boon et Franck Dubosc joueront-ils toutes leurs vies dans des comédies ? Et Louis Garrel dans des films romantico-psychologiques? Quels films sont cools aujourd’hui ? Et qui le décide ?



C’est de ça dont on parle dans ce podcast du Snob d’un Autre.

Invités :

Quentin Mazel : doctorant dont la thèse sur la cinéphilie de genre est en préparation : « Une cinéphilie non-ordinaire, la passion maudite du cinéma dit « de genre » : Analyse pluridisciplinaire du « sens » lors de l’expérience de l’image cinématographique.«

Philippe Lioret : réalisateur, scénariste et producteur (Je vais bien ne t’en fais pas, Welcome, Toutes nos envies, Le fils de Jean).

Playlist :

Eddy Mitchell – La dernière séance



Team :

Animation : Fleur Palazzeschi accompagné de Ines Benkicham / Chroniques et réactions : Maureen Lepers, Maxime Le Roch, Tom Clément, Maxime Fassiotti / Micro-Trottoirs : Ines Benkicham / Nina Beltram Reportage et montage : Nina Beltram / Réalisation : Maxime Fassiotti / Mise en ligne et montage : Maxime Le Roch / Visuel : Tom Clément