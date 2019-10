Le snob des vacances [15min]

Même sur la période de l’année où nous sommes a priori libérés des contraintes et où la quasi-totalité de la population a soudainement le droit d’aérer son entre-jambe en public, le mépris les jugements de valeurs s’invitent à la fête. Parce que si nous, profitons d’un temps sans travail plus ou moins long, le snobisme lui, ne prend pas de vacances. Il est toujours là, il rôde, prêt à se jeter sur vos claquettes chaussettes et votre chenille endiablée au mariage de votre cousine. Il traque vos activités, vos destinations pour finalement décider ce qui est cool, enrichissant, stylé, constructif, bref acceptable.

Pour cette nouvelle saison du snob d’un autre, on vous propose un tout nouveau format de 15 minutes où on va continuer de décortiquer les échelles de valeurs et jugements qui pèsent sur nos activités sociales et culturelles et aujourd’hui.

Dans cet épisode, on parle Chassé-croisé juilletiste-aoutien, barbeuc et crème solaire, bref on parle vacances.

Un épisode écrit, réalisé, monté par Ines Benkicham, Fleur Palazzeschi, Maxime Le Roch

Visuel : Tom Clément

Avec la participation : de Jules B, Jack B, Maxime F, Lucie M, William B.