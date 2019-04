Le micro d’or – Saison 3 // 26 mars 2019

De janvier à Mars, Sadio, Tiguidanké, Aby, Mamadou, Mounad, Younes, Mariam et Boubakar ont construit leur émission de radio. Chaque Mardi au local des enfants de la goutte d’or ils ont parlé d’eux en découvrant un média. Au fils des semaines, portraits chinois, micro trottoirs, débats et rubriques n’ont plus eu de secrets pour cette équipe de jeunes journalistes.



Dans ce podcast on entend le résultat de leur travail. Cette restitution a été enregistrée en public le 26 Mars 2019. Pour les accompagner ils ont invité au micro de leur émission leur ancien animateur Thomas qui a répondu à leur questions. L’émission a été l’occasion de prendre la parole et de revenir sur leur quartier avec un reportage sur les journées culturelles organisées par Home Sweet Mômes.

Retrouvez l’intégralité des portraits chinois réalisés par Sandrine ici !!

Une aventure qui réuni, autour des jeunes, l’association Home Sweet Mômes, la web radio de la Salle Saint Bruno Goutte d’or et vous, l’association les enfants de la goutte d’or et Radio Campus Paris.