Le Masque et la Gouine

Pour cette première émission on vous propose de s’approcher de la maison des lesbiennes. Avec Monique Wittig, autrice féministe matérialiste et lesbienne, on part explorer l’écriture lesbienne et son impact sur notre matrimoine et notre histoire.

Claire Finch, autrice gouine et membre du Collectif RER Q, est notre invitée. Elle nous éclaire et nous abreuve de quelques extraits de ses écrits que pouvez retrouver sur son site : clairefinch.com/

Les textes lus, dans l’ordre de lecture :

Monique Wittig, Les Guérillères, Editions de Minuit, 1969.

Claire Finch, Nous vivrons, https://clairefinch.com/texts

Monique Wittig, La Pensée Straight, Introduction écrite en 2003 par Monique Wittig, Préface de Louise Turcotte, Edition Balland, 2001.

Annabel Kim, Unbecoming Language,Unbecoming Language: Anti-Identitarian French Feminist Fictions , 2018

Monique Wittig, L’Opoponax , Editions de Minuit, 1964.

Monique Wittig et Sande Zeig, Brouillon pour un dictionnaire des amantes , Grasset, 1976.

Michèle Causse, L’Encontre , Editions des femmes, 1975.

Les pauses musicales et extraits sonores dans l’ordre de programmation :

Générique : La Fileuse de Félix Mendelssohn, Daniel Barenboïm + Grrrl Like, Dope Saint Jude

De mon âme à ton âme, Kompromat feat Adèle Haenel

Korinne, Astrale Kombat produit par THS et Smokey P. SanLouisRecords

Tourne en rond, Laitue Vivace

C.A.R, Idle Eyes, remix Clara 3000

We know, Trapped, Hildur Gudnadottir

Boiler Room Eristoff, TGAF

Et n’oubliez pas, si tout n’est pas clair comme de l’eau de roche, laissez vous flotter quand même ! Il y a de l’anglais et parfois des mots compliqués mais c’est aussi tout l’intérêt d’écouter la littérature en acceptant tendrement de ne pas être un.e savant.e.

Love du Masque et La Gouine