Le Fado avec le guitariste Nuno Estevens // 02.01.2023

Lorsqu’il habitait encore à Paris, Nuno Estevens m’a invité pour faire un concert de fusion entre le Cante Alentejano, le chant polyphonique du sud Portugais, et le Fado, le chant lisboète qui est devenu l’emblème musical populaire du peuple de Camões. Nous sommes restés amis depuis, et nous nous sommes croisés par ci et par là, sur des scènes musicales, à la radio – lui avec ses projets de Fado, moi avec l’ensemble vocal que je dirige. À l’époque, Nuno donnait des cours de guitare à l’Académie de Fado, du côté de Vincennes, et était un musicien respecté dans les cercles du Fado en région parisienne. En 2018, il a déménagé à Lisbonne, et est devenu guitariste professionnel de la scène du Fado. C’est avec lui, l’été dernier à Lisbonne, que j’ai découvert Mr. Manuel, un mendiant qui passe dans les terrasses des restaurants en jouant de l’harmonica et en chantant des petits fados.

À 22h30, le lundi 2 janvier 2023 sur Radio Campus Paris (93.9 FM) et sur podcast sur le site de la radio.

Groupes et artistes :

– Sr. Manuel Fadista/Músico ;

– Carlos Paredes ;

– Amália Rodrigues ;

– Camané ;

– José Manuel Neto ;

– Fernando Maurício ;

– Carlos do Carmo ;

– Max (Maximiano de Sousa) ;

– Lucília do Carmo ;

– Mísia ;

– Ricardo Ribeiro ;

– Fado Clandestino ;

– Isabel de Oliveira ;

– Armandinho ;

– Berta Cardoso ;

– Alfredo Marceneiro ;

– Marco Rodrigues ;

– Carnet sonore avec : David (serveur), Yannick Lopes (guitariste/accordéoniste), José Manuel Duarte (guitare portugaise), Maurício Cordeiro (chanteur) et Nuno Estevens (viola fado – guitare classique).

Entretien enregistré le 29 juillet 2022.