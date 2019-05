Le Bateau Ivre : L’ivresse // 03.05.2019

Bienvenue à toutes et à tous, à bord de notre bateau ivre !

Ce mois-ci, nous mettons à nouveau le cap sur un territoire de poésie en votre compagnie.

Ce soir, il sera question d’ivresse tout au long de cette heure et demi, en compagnie de Jeanne, Alban, Sim et Simon. Nous nous rendrons dans différents lieux de France, pour rejoindre Louis, Dayana, Maxime et Donald.

Vous retrouverez également le rap de Simon, la météo des mots, et d’autres surprises.

Le tout, bien sûr, sera traversé de poésie, de textes déclamés, chantés, murmurés ici et ailleurs et préparés par toute notre petite équipe.

Vous êtes prêt ? Alors, larguons les amarres !

