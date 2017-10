Dans notre émission du Dimanche 29 Octobre à 21 heures, nous parlerons des Artistes français à l’Export et, pour animer cette discussion, nous recevons trois invités : Delphine Grospiron – Live Music Director au MIDEM et Chef de projet du Midem Artist Accelerator (programme d’accompagnement pour les Artistes en développement vers l’Export), Florence Marin – Directrice Artistique chez Wagram Music / W LAB et Frédéric Voirin – Chef de Projet au Bureau Export.