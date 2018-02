Dans notre émission du Dimanche 18 Février 2018 à 21 heures, nous parlons du Crowdfunding et, pour animer cette discussion, nous recevons trois invités : Noémie Lambert – Chef de Projet @ Spinnup / Universal Music France – Plateforme de distribution digitale et de mise en relation pour artistes émergents, Loïc Fouquet – Compositeur, interprète et batteur @ Tomy Lobo et Charles Babinet – Responsable des projets @ KissKissBankBank – Leader du Crowdfunding en France.