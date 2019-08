L’Apéro Bulle / Les Radios Libres – Hemisphere Sound / 25.07.2019

Alors que la chaleur bat des records, c’est au tour d’Hemisphere Sound de prendre les commandes du plateau en direct du Poisson Lune !

Pour clore ce cycle estival autour de l’exposition Paris-Londres, Music Migrations, nous vous parlons de radios pirates britanniques, de l’emblématique Radio Caroline, et de l’aventure des radios libres françaises avec un focus sur Nova et sa Sono Mondiale.

Nous avons l’honneur de recevoir Sébastien Lagrave, directeur du festival Africolor et témoin privilégié de cette période. Tout au long de cette émission, vous retrouverez aussi des archives d’époque et les témoignages de Patrick Leygonie, co-fondateur de Radio Ivre qui deviendra ensuite Radio Nova sous l’égide de Jean-François Bizot, et de Patrice Van Hersel, journaliste chez Actuel, le magazine iconique de la contre culture des années 80 où il inventera l’expression Sono Mondiale dans un papier de 1983.

Vous pouvez aussi écouter l’émission via le Mixcloud d’Hemisphere Sound, voire même continuer le voyage à travers une de leurs explorations radiophoniques :

Tracklist :

The Rolling Stones – Not Fade Away

The Fortunes – Caroline

Tam Tam Pour l’Ethiopie – Part Two

Présentation : Claire Le Gac // Co-interview : Sylvain Pinot // Réalisation : Swann Blanchet // Coordination : Alexandra Delbot