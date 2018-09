L’apéro #9 – Dora Moutot & Juliette Dragon // 05.09

Qu’il était bon de profiter des vacances. Comme nous sommes toutes et tous détendus!

Dernières dates des apéros de l’été sur le 93.9 et on continue de se faire du bien. Ce soir, partons à la recherche d’un autre plaisir. A l’abris des idées reçus et des injonctions à jouir que nous afflige la sexualité capitaliste; parlons de la jouissance féminine. La pénétration, unique mode de relation sexuelle qui permet la reproduction est loin d’être satisfaisante pour de très nombreuses femmes et hommes. Cent quinze mille d’entre elles et eux ont rejoint le compte Instagram t’as joui ?. Un média bienveillant qui partage les expériences de femmes et d’homme qui réclament le droit féminin à la jouissance.

J’ai jamais eu le grand orgasme

Parler de sexe, on le fait généralement entre copines autour d’un verre. On a donc profité de l’apéro pour partager les expériences de Dora Moutot et Juliette Dragon. Un apéro de zouz pour la rentrée!! Sur internet, via le porno, dans un cours de danse, un livre, l’imaginaire… Tous les chemins sont les bons pour découvrir son désir, son plaisir, son orgasme.

Tu vas pas trouver du plaisir de la manière dont tu penses trouver du plaisir.

La quête du plaisir pousse parfois les femmes à se croire anormale à force de se comparer. Pourtant le sexe n’est pas une théorie. Ce soir on évoque le rapport au corps et le rapport aux autres qu’impliquent une sexualité de voyage et de découverte.

Y’a des copines qui portent des injonctions… mais en fait c’est mal venu.

L’éducation sexuelle, le sexe comme une part du développement personnel, l’équilibre entre excitation et relaxation, redécouvrir la beauté du corps; un apéro de zouz plein de bonnes idées pour réhabiliter la puissance de l’orgasme féminin. Etre une femme est une fête que nous n’entendons plus nous laisser gâcher par l’unique objectif de l’éjaculation masculine.

Un apéro de zouz plein de bonnes chroniques également : on se revendique salopes avec Cha, tandis que Jack défend la pénétration masculine et nous parle du point G de l’homme !!

Autres curiosités à découvrir pour s’inspirer : Tu bandes ? compte Instagram de témoignages cherchant une nouvelle masculinité dans la sexualité, libérée de l’injonction à bander – Jouissance club, compte Instagram de suggestion et shemas à la découverte des organes sexuels – Site d’Erika Lust créatrice de porno féministe – X-plore : festival des sexualités – Le Slow Sexe : livre d’initiation au sexe en pleine conscience.

Photo : Bodies In Pieces; Ricardo de Paula; 2008 // Jack au micro de RCP dans la storie Instagram t’as joui ?