L’Apéro #8 – La Pâtisserie se dé-sucre

Comme ce sont les vacances, à la radio aussi on fait un peu ce que l’on veut. Une fois n’est pas coutume, on a décidé de prendre le dessert à l’heure de l’Apéro ! La « team food » de Radio Campus Paris vous propose une plongée dans les secrets de la pâtisserie, mais pas n’importe laquelle …

On est les champions, on est les champions, on est, on est, on est les champions !

Ce lundi c’était la fête à Paris ! La France vient de gagner la Coupe du Monde de Football, les joueurs ont descendu les Champs-Élysées … Mais saviez-vous que nous sommes aussi Champion du Monde de Pâtisserie ?

La pâtisserie c’est une passion française ! De Brillat-Savarin aux émissions de télé-réalité, les gâteaux sont devenus des bijoux qui s’exposent dans les magazines, dans des enseignes mono-produits et dont les « collections » sont présentées par des chefs devenus des stars.

Il faut dire que dans ce domaine, nous resterons tous des éternels enfants. Peu d’entre nous résistent aux charmes de la douceur sucrée. La pâtisserie est donc souvent envoûtante !

Oui, mais à l’heure de la mode du « bien manger » elle pourrait bien être fragilisée. Après le gluten, les produits laitiers, c’est le sucre qui est aujourd’hui décrié.

Mais en fait, qu’est-ce que le sucre ? Y a-t-il un sucre ou des sucres ? Est-il vraiment mauvais pour la santé ? A quoi sert-il en pâtisserie ? Peut-on faire un gâteau absolument sans sucre ?

L’Apéro vous éclaire sur le sujet avec nos trois spécialistes, Ariane Grumbach, Christophe Lavelle et Luc Baudin.

Évidemment nous avons aussi parlé foot avec Élodie, qui est venu en studio nous chanter sa Coupe du Monde a elle et l’émission s’est bien sur terminée sur la fiction, cuisinée au petit oignons pour l’occasion, de Maxime Fassiotti.

Christophe Lavelle est biophysicien, chercheur au CNRS, auteur et cofondateur du Food 2.0 LAB. Gastronome passionné par l’alimentation et les relations entre art et science, il enseigne dans de nombreux établissements universitaires et auprès de chefs en formation.

Ariane Grumbach est diététicienne en libéral (Paris 9ème), auteur du blog l’art de manger et du livre « la gourmandise ne fait pas grossir ». Elle est également membre référencée du G.R.O.S. (Groupe de Réflexion sur l’Obésité et le Surpoids) et Certifiée en Éducation Thérapeutique du Patient et officie derrière les micros de BCBT Le podcast.

Luc Baudin est chef pâtissier-chocolatier. Il a fait les Compagnon du Devoir, travaillé quelques années dans le laboratoire d’une pâtisserie pour diabétiques, avant de prendre son indépendance. Il donne aujourd’hui des master-class et vient d’ouvrir sa propre chocolaterie La Mutinerie (Page facebook) dans le 9ème arrondissement de Paris. Désireux de proposer des produits plus naturels, meilleurs pour la santé, il n’hésite pas à rechercher des moyens de moins et mieux sucrer pâtisseries et chocolats.

Réalisation : Zoé Perron / Présentation et préparation de l’émission : Tiana Salles / Interview : Elsa Landard / Chronique : Elodie Hervier / Fiction : Maxime Fassioti / Web : Tiana Salles et Elsa Landard